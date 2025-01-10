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Назначена глава администрации Тракторозаводского района Челябинска

Администрацию Тракторозаводского района Челябинска возглавила Татьяна Букреева. С октября 2024 года она исполняла обязанности руководителя, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Татьяне Букреевой 45 лет. В 2006-2015 годах занимала руководящие должности в администрации Шумихинского района Курганской области. В 2015 году возглавила Шумихинский аграрно-строительный колледж. В Челябинске Татьяна Букреева начала работать в 2021 году в должности заместителя главы Тракторозаводского района Челябинска по социальным вопросам.

Предыдущий руководитель районной администрации Юрий Кузнецов, который занимал эту должность в течение четырех лет, в октябре 2024 года стал заместителем председателя правительства Челябинской области.

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