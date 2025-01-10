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КСП раскрыла нарушения в проекте трамвайной линии в Краснодаре

Контрольно-счетная палата Краснодарского края выявила множество нарушений в расходовании бюджетных средств, направленных на создание трамвайной линии по ул. Московской. Ведомство зафиксировало нецелевые траты, несоответствие выполненных работ контрактным условиям и другие нарушения. Об этом говорится в материалах КСП.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По результатам проверки вынесено четыре представления в адрес департаментов строительства и дорожного хозяйства края и Краснодара, администрации города и МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». Данные переданы в прокуратуру, МВД, а также руководству региона.

Трамвайная линия, построенная в 2022 году, стала первым подобным проектом за десятилетия. По ветке следуют вагоны: №5, 8, 15, 21 и 22. Стоимость объекта составила 908 млн руб.

Нурий Бзасежев

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