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В центре Челябинска 17 домов отключат от воды

В Челябинске 17 многоквартирных домов Центрального района останутся без водоснабжения 11 января. Причиной стали плановые ремонтные работы на водоводе, сообщает пресс-служба администрации города.

Без воды останутся дома №№1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5 и 15 на улице Витебская, №№6, 6/1, 12, 21 на Тернопольской, а также №№18, 18Б и 20 на Энтузиастов. Сообщается, что отключение продлится с 9 утра до 18 часов вечера.

Кроме того, будет перекрыт участок улицы Витебская — от Татьяничевой до Тернопольской. Работы водовода диаметром 150 мм проведет МУП «ПОВВ».

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