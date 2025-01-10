Главврач больницы Мегиона уходит в отставку после критики депздрава
Главный врач городской больницы Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) Иван Чечиков 15 января покинет должность по собственному желанию, сообщили в правительстве региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Отставка Ивана Чечикова произошла после критики со стороны нового директора департамента здравоохранения ХМАО Романа Паськова, который посетил больницу в декабре в рамках запланированного тура по медицинским учреждениям автономного округа. Кроме того, внимание к данному медучреждению усилилось из-за жалоб на работу Ивана Чечикова от пациентов и сотрудников больницы.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте правительства ХМАО, с 16 января исполнять обязанности главврача будет заместитель руководителя по детству и родовспоможению Денис Прымха.