Главврач больницы Мегиона уходит в отставку после критики депздрава

Главный врач городской больницы Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) Иван Чечиков 15 января покинет должность по собственному желанию, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отставка Ивана Чечикова произошла после критики со стороны нового директора департамента здравоохранения ХМАО Романа Паськова, который посетил больницу в декабре в рамках запланированного тура по медицинским учреждениям автономного округа. Кроме того, внимание к данному медучреждению усилилось из-за жалоб на работу Ивана Чечикова от пациентов и сотрудников больницы.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте правительства ХМАО, с 16 января исполнять обязанности главврача будет заместитель руководителя по детству и родовспоможению Денис Прымха.

Полина Щуцкая