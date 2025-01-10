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В Самарской области бизнесмен сорвал благоустройство парка по нацпроекту

Возбуждено административное дело в отношении предпринимателя из Самарской области. Основанием для этого стал срыв благоустройства парка на территории железнодорожной станции «Звезда» в Безенчукском районе. Бизнесмену вменили ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту с причинением существенного вреда интересам общества и государства). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проводились по нацпроекту «Жилье и городская среда». Предприниматель не смог закончить благоустройство объекта в срок.

Бизнесмен получил представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено. Суд рассмотрел дело и оштрафовал предпринимателя на 5% от суммы неисполненных обязательств, то есть, на 69,2 тыс. руб. После этого работы были завершены.

Георгий Портнов

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