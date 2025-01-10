Путин обсудил с членами Совбеза усиление безопасности перед Днем Победы

Президент Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Они обсудили усиление мер безопасности перед Днем Победы 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время совещания Совета безопасности России

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности России

Фото: пресс-служба президента РФ

«Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

В октябре 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о планах Кремля пригласить на парад 9 мая множество глав государств. О намерении приехать в Москву сообщали президенты Сербии Александр Вучич и Белоруссии Александр Лукашенко, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.