В Курске проверят охрану учебных заведений после нападения подростка на школу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что курские Росгвардия, МВД и МЧС проведут проверки безопасности во всех среднеобразовательных учреждениях Курска после ЧП в школе №54. 10 января в здание школы ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Никто не пострадал. Подросток был задержан сотрудниками Росгвардии за пределами школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа №54 в Курске

Фото: МВД России Школа №54 в Курске

Фото: МВД России

Региональные ведомства также проверят работу ЧОП «Содействие», с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска. В посте в Telegram господин Хинштейн отмечает, что дежуривший на входе охранник «почему-то не смог остановить» ворвавшегося в здание подростка. Прибыв на место врио губернатора переговорил с охранником, но тот «толком не смог ответить на вопросы», рассказал господин Хинштейн. Экипаж Росгвардии, при этом, прибыл на место ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. К тому моменту подросток успел скрыться. Росгвардейцы задержали нападавшего в 4 километрах на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

«Это серьёзный сигнал для всех нас. <...> Из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось»,— написал господин Хинштейн.

ЧП в школе №54 Курска произошло около 8:00 мск. Нападавший — бывший ученик школы. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и стекло входной двери, после чего выбежал на улице. При входе он бросил сумку, в которой были два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все произошло не более чем за 2 минуты, отмечает господин Хинштейн. По его словам, на такой поступок подростка толкнули сложные отношения с ученицей школы. В поле зрения психологов и полиции молодой человек ранее не попадал.

Полина Мотызлевская