18-летнего ярославца обвиняют в убийстве 93-летней местной жительницы

В Ярославле 18-летнего местного жителя обвиняют по ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Следствие установило, что 5 января на улице Елены Колесовой 18-летний обвиняемый в ходе конфликта нанес 93-летней бывшей соседке более 45 ударов ножом в грудь и шею. После произошедшего ярославец скрылся, тело погибшей обнаружила полиция. Комплекс мероприятий помог правоохранителям найти подозреваемого, впоследствии ему предъявили обвинение.

«По ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос о помещении обвиняемого в ГБУЗ "Ярославская областная психиатрическая больница" для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы»,— сообщили в СУ СК.

Алла Чижова