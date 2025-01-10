В каникулы в Ярославской области выявили более 100 пьяных водителей

Госавтоинспекция Ярославской области выявила 137 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения во время новогодних каникул. Из них восемь водителей были уличены повторно.

В статистику также вошли водители, которые отказались от медицинского освидетельствования. Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 45 тыс. руб., лишение прав на срок от полутора до двух лет или административный арест. Повторное нарушение может повлечь уголовную ответственность по части 1 статьи 264.1 УК РФ: штраф от 200 до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до двух лет, конфискация автомобиля.

Для водителей с предыдущими уголовными приговорами за вождение в нетрезвом состоянии наказание строже: штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности на шесть лет.

Госавтоинспекция призвала водителей не садиться за руль в состоянии опьянения.

Антон Голицын