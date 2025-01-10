В новогодние праздники пермяки стали чаще пользоваться мессенджерами

Объем потребляемого интернет-трафика с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025-го вырос более чем на 15%, сообщают аналитики «Мегафона». При этом в новогодние каникулы наблюдалось снижение классического голосового трафика: пермяки звонили по телефону на 4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Самым популярным мессенджером у россиян по итогам праздничной недели стал Telegram. По сравнению с прошлым годом показатель трафика этой соцсети вырос почти на 13%. У WhatsApp прирост составил 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность Snapchat — его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей лидером в новогоднюю ночь стал «ВКонтакте», его посещаемость выросла на 35%. Второе место занял TikTok (+18%). Среди видеоплощадок лидируют «VK Видео», «Кинопоиск» и RuTube. Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга — YouTube.