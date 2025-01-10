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БСК выплатила 158,6 млн рублей по облигациям 001Р-03

АО «Башкирская содовая компания» выплатила 158,58 млн руб. дохода за шестой купонный период по облигациям серии 001Р-03, следует из сообщения, размещенном на портале Центра раскрытия корпоративной информации. Доход на одну ценную бумагу составил 26,4 руб.

Всего выпущено 6 млн облигаций. Выплаты по ним перечислены в полном объеме, отмечено в сообщении.

АО «Башкирская содовая компания» — один из крупнейших в стране производителей кальцинированной и пищевой соды. С 2021 года 38% акций компании принадлежат Башкирии, еще 11% — в доверительном управлении АО «Региональный фонд». В апреле 2023 года указом президента России 47% акций, находящихся в федеральной собственности, переданы в доверительное управление АО «Русский водород».

Наталья Балыкова

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