У предпринимателя из Тюмени конфисковали шоколад из ОАЭ за незаконный ввоз

Центральный районный суд Тюмени конфисковал партию дубайского шоколада у индивидуального предпринимателя Аминджона Р., который ввез сладости из ОАЭ в Россию без таможенной декларации, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года предприниматель прибыл из Дубая в аэропорт Рощино. В его багаже находилось 72 плитки шоколада. «Правонарушитель в судебном заседании с правонарушением согласился. Пояснил, что данный шоколад привез в качестве подарка родственникам и о том, что на него нужно было подавать декларацию, не знал»,— пояснили в пресс-службе судебной системы.

По данным Уральского таможенного управления, сотрудники таможни изъяли более 56 кг дубайского шоколада стоимостью 940 тыс. руб. у двоих пассажиров рейсов. Второй житель Тюмени перевозил 184 плитки. В отношении этой партии решение судом пока не принято.

Ранее генконсульство России в Дубае предупредило сограждан не брать посылки от незнакомых людей, которые просят передать сиротам десять коробок дубайского шоколада. Напомним, что ввоз товаров на территорию РФ, превышающих установленные нормы, подлежит обязательному декларированию в таможенных органах.

Полина Щуцкая