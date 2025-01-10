В Соль-Илецке возбудили уголовное дело о мошенничестве экс-замруководителем районного ЖКХ

В Соль-Илецке следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя МУП «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый в январе 2021 года «убедил своего руководителя в необходимости приобретения железобетонных ферм у юридического лица с целью их последующего разбора и использования материалов при строительстве гаражей на территории предприятия». Он достоверно знал, что указанное им юридическое лицо не является владельцем данных ферм.

Коммерческой организации, выступающей в роли продавца железобетонных ферм, перевели 315 тыс. руб. После этого деньги обналичил руководитель организации, 215 тыс. руб. были переданы фигуранту уголовного дела. Он ими распорядился по своему усмотрению. В результате никакие договоры подряда на строительство гаража не заключались, железобетонные фермы не поставлялись. Работы по строительству гаража до настоящего времени так и не были начаты.

Руфия Кутляева