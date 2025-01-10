Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовские школьники прибыли в лагерь «Смена» на Черном море

75 школьников из разных образовательных учреждений Ростова заехали в центр дополнительного образования «Смена», который находится в поселке Совет-Квадже на побережье Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Школьников разместили в своих комнатах спального корпуса. Они уже совершили прогулку по Черноморскому побережью и в ближайшее время приступят к освоению образовательной программы «Мир изобразительного искусства».

Это первый заезд ростовских школьников в центр. Смена имеет художественно-эстетическую направленность.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...