Ростовские школьники прибыли в лагерь «Смена» на Черном море

75 школьников из разных образовательных учреждений Ростова заехали в центр дополнительного образования «Смена», который находится в поселке Совет-Квадже на побережье Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Школьников разместили в своих комнатах спального корпуса. Они уже совершили прогулку по Черноморскому побережью и в ближайшее время приступят к освоению образовательной программы «Мир изобразительного искусства».

Это первый заезд ростовских школьников в центр. Смена имеет художественно-эстетическую направленность.

Анастасия Казуков