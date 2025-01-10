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В Челябинске вводится временный запрет на парковку вдоль улиц для уборки снега

Комитет дорожного хозяйства Челябинска вводит временное ограничение на стоянку автомобилей вдоль улиц города для своевременной и качественной очистки дорог. В случае оставления машины на парковке во время действия запрета она будет эвакуирована на штрафстоянку, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым местом, где введут ограничение, станет парковка в районе дома №108 по Комсомольскому проспекту у ТЦ «Юлия». Оно будет действовать каждое воскресенье с 00:00 до 08:00. В понедельник 13 января на этой территории установят дорожные знаки, а сама уборка запланирована 19 января. Подобные условия позже распространятся и на другие участки дорог Челябинска. На знаках укажут день недели и временной промежуток, в течение которого действует запрет на стоянку.

Виталина Ярховска

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