Иркутского правозащитника будут судить за вымогательство свыше 2 млн рублей

В Приангарье завершили расследование уголовного дела руководителя иркутской правозащитной организации, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщил Telegram-канал иркутского управления СКР.

По версии следствия, 44-летний правозащитник вымогал деньги у индивидуального предпринимателя и застройщика областного центра. Угрожая им подачей исков о якобы допущенных нарушениях при строительстве многоквартирных домов, обвиняемый получил свыше 2 млн руб., говорится в материалах уголовного дела.

Правозащитнику предъявили обвинение по двум эпизодам коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 50-кратной суммы подкупа.

Илья Николаев