Выручка TSMC в 2024 году выросла на 34% благодаря спросу на чипы для ИИ

Сегодня, 10 января, тайваньская TSMC — крупнейший в мире производитель чипов — сообщила, что ее выручка за 2024 год увеличилась на 33,9%, составив 2,89 трлн тайваньских долларов ($87,6 млрд). Существенный рост выручки связан с увеличением спроса на полупроводники, использующиеся в системах искусственного интеллекта. Среди клиентов компании, активно развивающих и использующих чипы для ИИ,— Apple и Nvidia. В конце года продажи росли особенно быстро — в декабре выручка TSMC увеличилась на 57,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

Пока что TSMC представила данные только по выручке за декабрь и 2024 год в целом. Полную финансовую отчетность за четвертый квартал и год компания опубликует в следующий четверг, 16 января. Тогда же TSMC представит прогноз на текущий квартал и 2025 год.

Почему индустрия полупроводников третий год не может найти баланс между спросом и предложением — в материале «Совсем очипели».

Яна Рождественская