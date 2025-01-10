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В Туапсе идет голосование за дизайн панно в честь 80-летия Победы

На Горке Героев в Туапсе создадут художественное панно, посвященное Великой Отечественной войне. Жителей округа просят проголосовать за вариант изображения, которое станет частью фотомозаики, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского округа.

Фото: пресс-служба администрации Туапсинского округа

Фото: пресс-служба администрации Туапсинского округа

Панно будет состоять из множества фотографий, объединенных в одну большую картину. Сюжет полотна посвящен обороне Туапсе.

На выбор предложены три изображения. По состоянию на 10 января участие в голосовании приняли более 120 человек. Половина из них отдали свои голоса за изображение зенитного расчета 73-го зенитного артиллерийского полка.

Открытие панно планируют приурочить к празднованию 80-летия Великой Победы.

Нурий Бзасежев

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