За первые восемь дней января в Татарстане совершено 332 преступления

За первые восемь дней января 2025 года в Республике Татарстан было зарегистрировано 332 преступления. Об этом на брифинге, посвященному итогам проведения культурных и массовых мероприятий в период новогодних каникул, сообщил замначальника полиции МВД по республике Александр Мищихин.

Из общего числа преступлений около 100 относятся к сфере информационных технологий, включая телефонные мошенничества. Эти случаи продолжают оставаться актуальными и традиционными для региона.

Александр Мищихин отметил, что несмотря на усилия по борьбе с такими преступлениями, граждане все еще подвергаются обманам. «К большому сожалению, наши граждане позволяют себя обманывать»,— сказал он.

В целом структура преступности в регионе остается стабильной.

Влас Северин