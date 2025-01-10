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В Самарской области в 2025 году иностранцам запретили работать в ряде сфер

В 2025 году в Самарской области введен запрет на использование труда приезжих граждан в нескольких сферах экономики. Постановление подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

В список сфер, в которых иностранцам запрещено работать в текущем году, входят производство разного рода пищевой продукции, техники, продажа оптом и в розницу, а также транспортные перевозки. Кроме того, с 2025 года приезжие граждане не могут трудиться в сфере общепита, образования, подбора персонала, информатики и науки.

У хозяйствующих субъектов, которые наняли иностранцев для работы в указанных сферах, есть три месяца на то, чтобы исполнить требования постановления. Документ уже вступил в силу.

Георгий Портнов

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