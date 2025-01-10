Япония сняла санкции с матери Евгения Пригожина

Власти Японии исключили из санкционного списка восемь человек, в том числе мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту. В сентябре ее исключили из санкционного списка Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин в 2023 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин в 2023 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документе (.pdf), который опубликован на сайте МИД Японии, из списка также были исключены полковник Георгий Шуваев и генерал Олег Цоков. Они погибли во время боевых действий в 2022 и 2023 годах соответственно. Япония также посмертно исключила из санкционного списка пять чиновников из ДНР и ЛНР.

Санкции в отношении Виолетты Пригожиной были введены в феврале 2022 года. Ее называли владелицей ООО «Конкорд Менеджмент и консалтинг», которое связано с Евгением Пригожиным. Суд ЕС в 2023 году не установил доказательств деловых связей между Виолеттой Пригожиной и Евгением Пригожиными.

Сегодня, 10 января, Япония анонсировала введение санкций в отношении ЦМРБанка, РФК-банка, Тимер-банка и еще 26 юрлиц. Под ограничения также попали 11 физлиц, в числе которых гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев и первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.