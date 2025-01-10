Экскурсии на ММК посетили более 60 тыс. туристов

С момента запуска промышленных экскурсий на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2018 году предприятие посетили более 60 тыс. человек, из них — 24 тыс. детей. За 2024 год ММК принял на своих производственных площадках более 17 тыс. туристов, сообщает пресс-служба компании.

За шесть лет действия программы промышленных экскурсий на комбинате провели 3,7 тыс. туров, из них 900 — в прошлом году. Жители более 70 регионов России посетили цеха предприятия. Сейчас на ММК для туристов доступны 8 разноплановых экскурсий, в том числе для детей и людей с особенностями здоровья.

Виталина Ярховска