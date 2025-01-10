В Ярославской области водителя госпитализировали после ДТП с лосем
В Даниловском районе после аварии с участием лося и автомобиля водителя госпитализировали. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото с места аварии
Фото: УМВД по Ярославской области
ДТП случилось в районе 22:27 9 января на 345 км трассы М-8. За рулем автомобиля Datsun находился 44-летний водитель. Он наехал на лося, а впоследствии съехал в кювет. После аварии водителя увезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Фото с места аварии
Фото: УМВД по Ярославской области