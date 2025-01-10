Три предприятия Челябинской области попали под санкции Японии

Япония расширила санкции в отношении российских компаний, включив в список три банка, 29 юридических и 11 физических лиц. Среди них три предприятия из Челябинской области. Информация опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Под новые санкции попали челябинские АО «Специальное конструкторское бюро “Турбина”» и АО «Научно-производственное объединение “Электромашина”» и миасское АО «Научно-производственное объединение электромеханики». Также в список включен генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Новые санкции вступают в силу 23 января. Кроме того, Япония вводит экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций, а также некоторых компаний из Китая, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Таиланда. Власти иностранного государства запретили поставлять в Россию 335 видов товаров, в том числе детали для спецтехники, различные инструменты и малолитражные мотоциклы.