В Тимашевске водитель иномарки погиб, врезавшись в столб

В ночь на 10 января в Тимашевске произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Авария произошла около 02:00 по мск. Автомобиль Volkswagen Polo, передвигаясь по ул. Братская, 105, съехал с дороги и столкнулся с электроопорой, после чего задел здание. От полученных травм 42-летний водитель скончался на месте, а его 36-летнему пассажиру оказана разовая медпомощь.

По предварительной версии, ДТП могло произойти из-за превышения безопасной скорости. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Нурий Бзасежев