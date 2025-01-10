Природные парки Башкирии в праздники посетили более 2,7 тысячи человек

Особо охраняемые природные территории Башкирии в новогодние каникулы посетили более 2,7 тыс. человек. По сравнению с таким же периодом 2024 года число туристов увеличилось на 600 человек, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. По его словам, самым популярным в эти дни был природный парк «Иремель», где за неделю насчитали 1,63 тыс. туристов. На втором месте по популярности — природный парк «Мурадымовское ущелье», который посетили 730 человек. В природном парке «Зилим» побывали 177, «Кандры-Куль» — 100, «Аслы-Куль» — 96 туристов.

Как отмечает господин Фазылов, в парках отдыхали не только жители Башкирии, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Татарстана, Пермского края и других регионов.

Майя Иванова