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В Казани выделят 523 млн руб. на противогололедные материалы

В Казани планируют потратить более 523 млн руб. на закупку противогололедных материалов в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Сумма первого контракта составляет 400 млн руб., второго — 123,579 млн руб.

В рамках тендеров приобретут многокомпонентный двухфазный и твердый противогололедные материалы. Стоимость тонны первого составит 28,82 тыс. руб., а второго — почти 29,5 тыс. руб. Реагенты будут использоваться Комитетом внешнего благоустройства и администрациями районов Казани.

Влас Северин

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