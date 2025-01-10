В Казани выделят 523 млн руб. на противогололедные материалы

В Казани планируют потратить более 523 млн руб. на закупку противогололедных материалов в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Сумма первого контракта составляет 400 млн руб., второго — 123,579 млн руб.

В рамках тендеров приобретут многокомпонентный двухфазный и твердый противогололедные материалы. Стоимость тонны первого составит 28,82 тыс. руб., а второго — почти 29,5 тыс. руб. Реагенты будут использоваться Комитетом внешнего благоустройства и администрациями районов Казани.

Влас Северин