Минобороны рассказало о работе взводов на мотоциклах в зоне СВО

В зоне специальной военной операции российские военнослужащие начали активно использовать мотоциклы для доставки материальных средств и личного состава на передовую, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали, что летом 2024 года был создан мотовзвод 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии. Его задача — обеспечение подразделений на кураховском и других направлениях продуктами питания, водой, средствами связи и боеприпасами.

«Мототехника на передовой позволяет также проводить более безопасную и быструю ротацию личного состава, эвакуацию раненых и осуществлять подвоз военнослужащих штурмовых подразделений для выполнения боевых задач»,— сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).

Военнослужащие отметили, что узкие колеса мотоциклов снижают риск наезда на мины и обеспечивают хорошую проходимость по бездорожью, чего не могут сделать автомобили. Габариты мотоцикла также позволяют быстро маневрировать, чтобы не попасть под огонь артиллерии.