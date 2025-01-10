Две компании в Башкирии получили в аренду без торгов более 5,5 гектаров земли

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить в аренду ООО «Октябрьскхиммаш» и ООО «Уфимский вентиляторный завод» два земельных участка без проведения торгов. Распоряжения опубликованы на сайте правовой информации.

«Октябрьскхиммаш» получит 4,5 га земли под производство холоднодеформированных бесшовных труб. Объем инвестиций в проект должен составить 311 млн руб. Предполагается, что продукция будет поставляться предприятиям нефтегазового сектора.

Уфимский вентиляторный завод собирается производить 60 тыс. тонн строительной арматуры в год. На полную мощность предприятие планирует выйти к 2033 году. Производство разместят на 1,1 га земли в Новоалександровке. Объем ожидаемых вложений — 2,7 млрд руб.

ООО «Октябрьскхиммаш» зарегистрировано в 2015 году в Октябрьском в результате преобразования одноименного ЗАО, действовавшего с 2003 года. Компания производит аппараты воздушного охлаждения и кожухотрубные теплообменники. Уставным капиталом в размере 19 млн руб. владеет Лилия Теляева. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка предприятия составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб.

ООО «Уфимский вентиляторный завод» зарегистрировано в 2018 году в Уфе, выпускает промышленное холодильное и вентиляционное оборудование. Учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Артем Ефремов. В 2023 году чистая прибыль организации составила 3,2 млн руб. при выручке 89 млн руб.

Идэль Гумеров