В Ярославле будет демонтирован легкоатлетический манеж

В Ярославле легкоатлетический манеж на улице Чкалова будет демонтирован. Об этом мэрия города сообщила в социальных сетях в ответ на обращения жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Одна из ярославских спортсменок пожаловалась, что с потолка сооружения течет вода, стены испорчены. Сооружение было построено в 2008 году, у него надувной купол. В мэрии в ответ рассказали, что нормативный срок службы объекта составляет 10 лет, он превышен на 60%.

«Мэрией города Ярославля принято решение о разработке проекта демонтажа существующего манежа и строительстве нового здания»,— сообщили в мэрии.

Сроки демонтажа пока не называются. Общая площадь манежа составляет 10414 кв.м. Он представляет собой спортивный зал с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину, высоту и с шестом, универсальную игровую площадку. В манеже проводят занятия несколько спортивных школ города.

Антон Голицын