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В Казани на мусороперегрузочной станции обнаружили тело новорожденного

В Казани на мусороперегрузочной станции на Васильченко обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Татар-Информ».

Тело ребенка было завернуто в полотенце и не имело отрезанной пуповины, его нашли на конвейерной линии станции перед Новым годом, 28 декабря.

После обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют, как тело младенца оказалось в мусоре.

Влас Северин

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