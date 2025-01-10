В Казани на мусороперегрузочной станции обнаружили тело новорожденного
В Казани на мусороперегрузочной станции на Васильченко обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Татар-Информ».
Тело ребенка было завернуто в полотенце и не имело отрезанной пуповины, его нашли на конвейерной линии станции перед Новым годом, 28 декабря.
После обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют, как тело младенца оказалось в мусоре.