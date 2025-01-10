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В Татарстане прогнозируется облачная погода, гололедица и накат

Сегодня, 10 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, гололедица и снежный накат. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане прогнозируется облачная погода, гололедица и накат

В Татарстане прогнозируется облачная погода, гололедица и накат

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане прогнозируется облачная погода, гололедица и накат

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Днем осадков не прогнозируется. Ветер будет западным, но к вечеру повернет на южный со скоростью 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от —3 °C до +1 °C.

На дорогах сохраняется сильная гололедица и снежный накат.

Влас Северин

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