Сегодня, 10 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, гололедица и снежный накат. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане прогнозируется облачная погода, гололедица и накат

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане прогнозируется облачная погода, гололедица и накат

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Днем осадков не прогнозируется. Ветер будет западным, но к вечеру повернет на южный со скоростью 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от —3 °C до +1 °C.

На дорогах сохраняется сильная гололедица и снежный накат.

Влас Северин