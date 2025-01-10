Площадь пожара в Гатчине выросла до 1,9 тыс. кв. м

МЧС сообщило, что площадь пожара в промзоне города Гатчина Ленинградской области увеличилась до 1,9 тыс. кв. м. Возгорание двух кирпичных зданий произошло на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице, уточнили в администрации города. По предварительной информации, работники предприятия покинули зону возгорания.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности. К его тушению привлечено более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. В Гатчине также начали забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации аварийно-химических опасных веществ.