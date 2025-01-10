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На Кубани разработают меры для повышения рождаемости

В Краснодарском крае создадут программу для помощи семьям, целью которой является увеличение рождаемости. Соответствующее поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на первом совещании 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава Кубани подчеркнул, что многие семьи не решаются заводить детей из-за финансовых трудностей. Он предложил предусмотреть дополнительные выплаты, льготы, помощь в обеспечении питанием и одеждой для детей из малообеспеченных семей, а также увеличить количество ясельных групп в детсадах.

Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, в крае уже обсуждают введение регионального маткапитала на четвертого и последующих детей. В 2025 году сумма материнского капитала проиндексирована до 160 тыс. руб. Выплату получат 6,5 тыс. семей, на эти цели выделили 1 млрд руб. из бюджета.

Разработкой программы займутся социальные и финансовые блоки администрации, чтобы учесть все аспекты помощи. Новая инициатива станет частью стратегии по улучшению качества жизни семей в регионе.

Сейчас на Кубани проживают более 93 тыс. многодетных семей. Для них действуют льготы на газ, ЖКУ, проезд, лекарства и компенсации на обучение. В регионе намерены продолжать укреплять поддержку и создавать условия для комфортной жизни больших семей.

Нурий Бзасежев

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