Мишустин встретится с премьером Вьетнама

Премьер-министр России Михаил Мишустин 14 и 15 января посетит Вьетнам. Там он проведет переговоры с премьером страны Фам Минь Танем, председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном, а также с руководством государственных и парламентских органов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях»,— сообщила пресс-служба правительства России в Telegram.

В сообщении указано, что речь на переговорах пойдет в том числе о реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. По итогам встреч планируется подписание совместных документов.

В июне 2024 года Вьетнам посещал Владимир Путин, в Ханое он встретился с президентом То Ламом. В сентябре председатель парламента республики Чан Тхань Ман также приезжал в Москву, где провел переговоры с господином Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

О визите Владимира Путина во Вьетнам — в материале «Ъ» «Ханоев ковчег».