В Ленинградской области горит здание в промзоне на площади 1,6 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС тушат пожар в городе Гатчина Ленинградской области. По информации ведомства, на территории промзоны загорелось двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Telegram-канала Shot, пожар в Гатчине произошел на улице Индустриальной. Местные жители услышали глухие взрывы около шести утра, столбы дыма от возгорания видны за несколько километров, пишет издание.