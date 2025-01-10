Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ленинградской области горит здание в промзоне на площади 1,6 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС тушат пожар в городе Гатчина Ленинградской области. По информации ведомства, на территории промзоны загорелось двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Telegram-канала Shot, пожар в Гатчине произошел на улице Индустриальной. Местные жители услышали глухие взрывы около шести утра, столбы дыма от возгорания видны за несколько километров, пишет издание.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...