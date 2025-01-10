Страдающий от рака бывший президент Уругвая попрощался с согражданами

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, занимавший должность с 2010 по 2015 год, решил отказаться от дальнейшего лечения от рака и попрощался с соотечественниками. В прошлом году у 89-летнего бывшего политика был найден рак пищевода, который осложнялся наличием иммунологического заболевания.

«Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни»,— рассказал господин Мухика в интервью журналу Busqueda.

Хосе Мухика известен левыми взглядами в политике. В период нахождения во главе государства СМИ называли его «самым бедным президентом на планете». После избрания он продолжил жить в своем сельском доме, почти всю президентскую зарплату направлял на благотворительность.

В 1960–1970-е годах он был участником группировки Tupamaros, которая вела вооруженную борьбу с уругвайскими властями, включая ограбления банков и теракты. Господин Мухика провел в тюрьме в общей сложности более 14 лет. В марте 1985 года он был амнистирован и вышел на свободу с убеждением, что насильственные методы борьбы являются ошибкой. В 2015 году политик назвал «позором человечества» наличие американской тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.