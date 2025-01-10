Генконсульство знает о ситуации с пропавшей в Турции после задержания россиянкой

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило, что в курсе ситуации с пропавшей в Турции гражданкой Лаурой Писаренко. Дипломаты рассказали «РИА Новости», что 30 декабря 2024 года женщина приходила в генконсульство для получения свидетельства на возвращение в Россию в связи с утратой документов.

Вместе с тем, продолжили представители дипучреждения, еще до приема госпожа Писаренко проявила агрессию по отношению к охране здания, после чего была задержана полицейскими, прибывшими на место событий. Дипломаты отметили, что действия россиянки были немотивированными и вызвали недоумение.

«В связи с отсутствием у генерального консульства сведений о текущем местонахождении Л. Писаренко в турецкие компетентные органы был направлен соответствующий запрос»,— добавили в генконсульстве.