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Юрий Слюсарь поручил решить проблему с водой в Каменске-Шахтинском до 20 января

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил и. о. министру ЖКХ региона Сергею Орлову решить проблему с состоянием проточной воды в Каменске-Шахтинском до 20 января. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем Telgeram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, жителей волнуют запах и несоответствие воды нормам. Компании «Исток», являющейся поставщиком услуг, выдано предписание усилить контроль за качеством воды и вместе со специалистами Роспотребнадзора регулярно брать пробы.

«Подача людям воды — жизненно важная услуга, качество которой должно быть всегда на соответствующем уровне», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Ева Китаева

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