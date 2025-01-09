Юрий Слюсарь поручил решить проблему с водой в Каменске-Шахтинском до 20 января

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил и. о. министру ЖКХ региона Сергею Орлову решить проблему с состоянием проточной воды в Каменске-Шахтинском до 20 января. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем Telgeram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, жителей волнуют запах и несоответствие воды нормам. Компании «Исток», являющейся поставщиком услуг, выдано предписание усилить контроль за качеством воды и вместе со специалистами Роспотребнадзора регулярно брать пробы.

«Подача людям воды — жизненно важная услуга, качество которой должно быть всегда на соответствующем уровне», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Ева Китаева