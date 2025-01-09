Пассажиропоток на СКЖД вырос на 9% в декабре 2024 года

В декабре 2024 года в границах Северо-Кавказской железной дороги было отправлено более 4 млн пассажиров, что на 9% больше аналогичного показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 14% и составило 2,8 млн человек. В дальнем следовании перевезено 1,2 млн пассажиров, что находится на уровне декабря 2023 года.

Всего в 2024 году на СКЖД перевезено 62 млн пассажиров: 41,5 млн человек в пригородном сообщении и 20,5 млн пассажиров в дальнем следовании.

Ева Китаева