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Пассажиропоток на СКЖД вырос на 9% в декабре 2024 года

В декабре 2024 года в границах Северо-Кавказской железной дороги было отправлено более 4 млн пассажиров, что на 9% больше аналогичного показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 14% и составило 2,8 млн человек. В дальнем следовании перевезено 1,2 млн пассажиров, что находится на уровне декабря 2023 года.

Всего в 2024 году на СКЖД перевезено 62 млн пассажиров: 41,5 млн человек в пригородном сообщении и 20,5 млн пассажиров в дальнем следовании.

Ева Китаева

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