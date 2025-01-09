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Дело об изъятии имущества экс-главы крайсуда Кубани начнут слушать 30 января

Красногорский городской суд Московской области назначил предварительные слушания по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда и некоторых других лиц на 30 января. Соответствующие сведения появились на сайте инстанции.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии Генпрокуратуры, Александр Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов. Доказательства противоправности его действий пока правоохранителями публично не приводились. Кроме господина Чернова, среди ответчиков — Александр, Любовь и Олеся Митины, Любовь, Светлана и Виталий Новиковы, Семен, Тамара и Татьяна Очкаласовы (предположительно, родственники покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова), Анастасия Рязанская, Вадим Шестопалов, ООО «Агрофирма "Воздвиженская"», ООО «Лосево», ООО «СХП "Дмитриевское"».

Вскоре после возбуждения гражданского дела в сетях появилось открытое письмо, написанное якобы от имени господина Чернова к членам судейского сообщества Кубани. В нем говорилось о незаконных обысках, аресте имущества и давлении на его семью. Автор обращения утверждает, что его родственников подвергают унижению, а ему самому не предоставляют необходимых документов. Он также подчеркивает, что не имеет никакого отношения к тому, что указано в иске Генпрокуратуры. Связавшимся с ним журналистам Александр Чернов не подтвердил, но и не опровергнул свое авторство данного открытого письма.

После неоднократной передачи дела из инстанции в инстанцию Верховный суд (в связи с особым статусом ответчика в судебной системе Кубани) направил дело в Красногорский городской суд Московской области.

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года, ушел в отставку в конце февраля 2019 года в связи с достижением предельного возраста. Он пытался остаться в судебной системе, претендуя на должность руководителя Четвертого кассационного суда, и даже был рекомендован на должность Высшей квалификационной коллегией судей России. Однако не был утвержден президентским указом. В 2019 году стало известно, что он занял пост заместителя руководителя Российского объединения судей.

Андрей Серегин

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