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Комментарии Андрея Саковича рассмотрят на политсовете отделения «Единой России»

Президиум политсовета марийского отделения партии «Единая Россия» рассмотрит ситуацию вокруг комментариев депутата городского собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича, опубликованных в социальных сетях. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Марийского реготделения партии.

В пресс-службе отметили, что заседание президиума пройдет в ближайшее время.

Ранее СМИ и Telegram-каналы публиковали скриншоты со страницы депутата в соцсети «ВКонтакте», где он давал уничижительные характеристики своим подписчикам, в том числе реагируя на их вопросы о росте цен на продукты.

Влас Северин

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