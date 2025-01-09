Комментарии Андрея Саковича рассмотрят на политсовете отделения «Единой России»

Президиум политсовета марийского отделения партии «Единая Россия» рассмотрит ситуацию вокруг комментариев депутата городского собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича, опубликованных в социальных сетях. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Марийского реготделения партии.

В пресс-службе отметили, что заседание президиума пройдет в ближайшее время.

Ранее СМИ и Telegram-каналы публиковали скриншоты со страницы депутата в соцсети «ВКонтакте», где он давал уничижительные характеристики своим подписчикам, в том числе реагируя на их вопросы о росте цен на продукты.

Влас Северин