В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева

Зугдидский районный суд в Грузии арестовал двух местных жителей, обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Кроме того, их обвиняют в незаконном лишении свободы, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, передает телеканал «Рустави 2».

Обвинение объясняло необходимость ареста тем, что оба задержанных находятся на испытательном сроке и могут попытаться сбежать. В свою очередь, защита просила отпустить фигурантов под залог либо не применять к ним меры пресечения.

По данным следствия, обвиняемые отобрали у двух пострадавших россиян мобильные телефоны, а затем застрелили одного из них — Виктора Соловьева. Чтобы скрыть преступление, они выбросили тело в реку. На вопрос прокурора о мотивах преступления один из обвиняемых ответил, что выстрелил «в целях самообороны».

6 января МВД Грузии сообщило о задержании двух подозреваемых в убийстве российского туриста. По информации ведомства, 5 января они ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местиа, а затем похитили Виктора Соловьева. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.