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В Ростовскую область доставили обвиняемого в преступлении 22-летней давности

В декабре 2024 года во Владикавказе силовики задержали обвиняемого в убийстве жительницы Орловского района, произошедшем в 2002 году. Подозреваемый был доставлен в Ростовскую область и допрошен, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2002 года в хуторе Греков было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Установлено, что бывший супруг из ревности нанес погибшей удары по голове и телу, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемому было заочно предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 111 УК РФ,). Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело приостановлено.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ева Китаева

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