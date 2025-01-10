Рождественский гала-концерт в Эрмитажном театре, «Элли на маковом поле» в клубе «Космонавт» и новая программа Эдварда Радзинского

Включиться в работу после новогодних праздников поможет искусство, ведь актеры, комики и музыканты не знают устали даже в выходные. Эмоциональные и живые выступления помогут вам встряхнуться и зарядиться трудовым энтузиазмом для новых рабочих подвигов. «Элли на маковом поле» в клубе «Космонавт», Эдвард Радзинский в КЗ «Колизей», Рождественский гала-концерт с участием звезд мирового балета и многое другое — в нашей еженедельной подборке культурных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Элли на маковом поле» с презентацией нового EP в клубе «Космонавт»

Фото: «Элли на маковом поле» «Элли на маковом поле» с презентацией нового EP в клубе «Космонавт»

Фото: «Элли на маковом поле»

На сцене клуба «Космонавт» 10 января — «Элли на маковом поле» с презентацией нового EP (от англ. Extended Play — мини-альбом). Зрителей ждут живой звук и декорации, в которых пространство клуба мистически преобразится в сказочный мир. Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано, арфы, тромбона и других инструментов это то что нужно после шумного празднования Нового года. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановка «Слухи» в ДК «Выборгский»

Фото: Дмитрий Дубинский Постановка «Слухи» в ДК «Выборгский»

Фото: Дмитрий Дубинский

Вечер 10 января также можно провести в компании талантливых актеров и увлеченных действом соседей по зрительскому залу, а главное — спектакля, проверенного временем. Постановка «Слухи» вот уже четверть века не дает публике заскучать. Этот спектакль — детективная комедия, где, пожалуй, есть все: танцы и скандалы, тайны и интриги, политика и флирт. Захватывающий сюжет, отличный юмор, яркие декорации и потрясающий звездный состав — все это ждет вас в ДК «Выборгский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Яани Кирик «Вивальди при свечах»

Фото: Amadeus Concerts Концерт в Яани Кирик «Вивальди при свечах»

Фото: Amadeus Concerts

Лучше классической музыки может быть только классическая музыка при свечах. Вечером 11 января можно отправиться на концерт в Яани Кирик. «Вивальди при свечах» от Amadeus Concerts — вдохновляющее и чувственное выступление ведущих музыкантов Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов и приглашенных исполнителей Мариинского театра и Петербургской филармонии. Музыка Вивальди, прошедшая через века, окунет вас в мир настоящего искусства, размышлений, искренних порывов и эмоций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никольский морской собор на Якорной площади

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Никольский морской собор на Якорной площади

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В субботу, 11 января в Морском Никольском ставропигиальном соборе Кронштадта пройдет Рождественский хоровой собор. Вход для всех желающих — свободный. В мероприятии примут участие свыше 200 исполнителей из военных и православных хоровых коллективов, в том числе: хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, хор Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры и хор СПбГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша семейного спектакля «Загадка амулета» иммерсивного театр Morpheus

Фото: театр Morpheus Афиша семейного спектакля «Загадка амулета» иммерсивного театр Morpheus

Фото: театр Morpheus

Иммерсивный театр Morpheus на Мойке, 28, приглашает на показы семейного спектакля «Загадка амулета» 11 и 12 января. С началом действия вы перенесетесь на затерянный остров вблизи Южной Америки времен XVI века и сможете почувствовать себя отважными исследователями. В руки к вам попадет дневник настоящего охотника за сокровищами, который описал путь к древнему индейскому храму, где хранится амулет, исполняющий любые желания. Этот спектакль одинаково понравится и детям, и родителям, которые смогут выпустить на волю своего «внутреннего ребенка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Нотр Дам де Пари & Ромео и Джульетта»

Фото: ДК «Выборгский» Мюзикл «Нотр Дам де Пари & Ромео и Джульетта»

Фото: ДК «Выборгский»

Эта неделя порадует и любителей мюзиклов. «Нотр Дам де Пари & Ромео и Джульетта» — яркая, динамичная и театрализованная программа в исполнении признанных звезд московской сцены. Авторские костюмы и детально проработанный свет дополнят слаженную и талантливую актерскую игру звездного состава. Отдохнуть от рабочих будней в окружении ярких декораций можно будет вечером 13 января в ДК «Выборгский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождественский гала-концерт в Эрмитажном театре

Фото: Эрмитажный театр Рождественский гала-концерт в Эрмитажном театре

Фото: Эрмитажный театр

В понедельник, 13 января в Эрмитажном театре состоится Рождественский гала-концерт с участием звезд мирового балета. В программе — фрагменты из знаменитых балетов-сказок «Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Щелкунчик», а также колядки и святочные песнопения в исполнении ансамбля «Русская песня» и хора Свято-Владимирской школы. В спектакле примут участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты и дипломанты международных конкурсов, звезды мирового балета, ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Анастасия Колегова, Евгений Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus

Фото: театр Morpheus Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus

Фото: театр Morpheus

Также на этой неделе можно посетить иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus. Представьте, что вы оказались в самом эпицентре заражения таинственным вирусом. Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, и вы предоставлены лишь сами себе. Каковы будут ваши действия в стрессовой и нестандартной ситуации? Посмотреть в глубь себя и проявить смелость и решительность в борьбе с неизвестным науке вирусом можно будет после работы 14, 15 или 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч СКА – «СЕВЕРСТАЛЬ»

Фото: Хоккейный Клуб СКА Матч СКА – «СЕВЕРСТАЛЬ»

Фото: Хоккейный Клуб СКА

Встряхнуться и даже вдоволь прокричаться на этой неделе поможет хоккейный матч СКА — «Северсталь», который состоится в четверг, 16 января, на «СКА Арене». Встреча петербуржцев и череповецкой команды на льду огромного стадиона точно не даст вам заскучать этим вечером, а исход матча в любом случае заставит испытать эмоции — ожидаемые или же непредсказуемые.

В Яани Кирик 17 января состоится концерт «Шопен при свечах». Утонченная музыка ярчайшего представителя романтизма прозвучит в атмосфере лютеранского храма под мерцающий свет более чем тысячи свечей. Необычайно тонкие и поэтичные фортепианные сочинения маэстро нуждаются в виртуозном и чувственном исполнении, поэтому за роялем в этот вечер будут лучшие музыканты Петербурга. Помимо жемчужин фортепианной музыки, в программе также будут представлены вокальные сочинения Шопена, некоторые же номера откроются в новом ключе в дуэте со скрипкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционная музыкальная «дуэль» «Бах vs Шопен» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts Традиционная музыкальная «дуэль» «Бах vs Шопен» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

Также насладиться классической музыкой вы сможете 18 января в Петрикирхе — на концерте «Бах vs. Моцарт» от Amadeus Concerts. Бах и Моцарт — два величайших композитора всех времен. Бах — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии Моцарт — физическое воплощение музыки как явления. На этом концерте организаторы решили «столкнуть» лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда лучшие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Валерий Сюткин

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Певец Валерий Сюткин

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Главный стиляга из Москвы, реаниматор солнечного советского твиста, владелец самых лучших костюмов и стильных оранжевых галстуков Валерий Сюткин вновь выйдет на сцену клуба «Космонавт» 19 января — вместе с «Рок-н-ролл бэнд». Валерий Сюткин — один из самых обаятельных людей с гитарами в России последних 30 лет. Его наследие — невероятно светлые песни, написанные в довольно сложные времена. Валерий Сюткин всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель и драматург Эдвард Радзинский

Писатель и драматург Эдвард Радзинский



В понедельник, 20 января в КЗ «Колизей» выступит Эдвард Радзинский. Гостей вечера ждет новая программа из цикла «Загадки истории». Зрители, уже бывавшие на творческих вечерах Эдварда Радзинского, отмечают, что его выступления — это всегда событие. Истинную пронзительность его таланта можно по-настоящему понять и прочувствовать только при личных встречах. Интересные сюжеты всегда соседствуют с философской глубиной и непередаваемой атмосферой времени, о котором эмоционально рассказывает Эдвард Радзинский. Тему вечера артист по традиции не объявляет до самого выхода на сцену, но ни один из его рассказов никогда не повторяется.

Подготовила Дарья Астанина