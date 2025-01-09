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Коммерсантъ FM
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Болгария сообщила о временном прекращении поставок газа из Азербайджана

Азербайджан с 7 января временно прекратил поставлять газ в Болгарию в связи с техническими проблемами, сообщила компания «Булгаргаз». Возобновление поставок запланировано на 11 января.

В сообщении компании говорится, что уведомление о прекращении поставок поступило 6 января. После этого компания обеспечила дополнительные поставки из альтернативных источников, в частности, из Турции. «Булгаргаз» уточнил, что компании не потребовались дополнительные расходы для обеспечения страны газом.

«Подобные ситуации в очередной раз доказывают необходимость диверсификации источников и маршрутов доставки не только с целью достижения конкурентных условий и цен, но и для обеспечения безопасности поставок при возможных технических проблемах»,— добавил «Булгаргаз».

Болгария стала получать газ из Азербайджана после того, как отказалась от поставок из России в 2022 году. Причиной стал отказ Софии платить за поставки в рублях. При этом транзит газа из России по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») продолжается.

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