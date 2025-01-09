Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В пятницу в Черноземье будет облачно, без осадков, от -2°С до +7°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 10 января, ожидается облачность. без осадков. Температура будет варьироваться от -2°С до +7°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ближайшей ночью прогнозируется облачность с прояснениями при 0°, без осадков. Днем — облачность при +7°С, без осадков.

В Воронеже температура составит -1°С…+5°С. В течение суток ожидается облачность, без осадков.

В Курске ночью прогнозируется облачность при 0°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при +7°С, без осадков.

В Липецке температура составит -2°С…+3°С. В течение суток ожидается облачная погода, без осадков.

В Орле ближайшей ночью возможна облачность при 0°С, выпадут небольшие осадки. Днем будет облачно при +7°С, пройдет небольшой кратковременный дождь.

В Тамбове температура за сутки составит -2°С…+2°С. В течение суток ожидается облачная погода, без осадков.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...