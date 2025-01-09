В пятницу в Черноземье будет облачно, без осадков, от -2°С до +7°С
В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 10 января, ожидается облачность. без осадков. Температура будет варьироваться от -2°С до +7°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В Белгороде ближайшей ночью прогнозируется облачность с прояснениями при 0°, без осадков. Днем — облачность при +7°С, без осадков.
В Воронеже температура составит -1°С…+5°С. В течение суток ожидается облачность, без осадков.
В Курске ночью прогнозируется облачность при 0°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при +7°С, без осадков.
В Липецке температура составит -2°С…+3°С. В течение суток ожидается облачная погода, без осадков.
В Орле ближайшей ночью возможна облачность при 0°С, выпадут небольшие осадки. Днем будет облачно при +7°С, пройдет небольшой кратковременный дождь.
В Тамбове температура за сутки составит -2°С…+2°С. В течение суток ожидается облачная погода, без осадков.