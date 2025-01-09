В 2024 году ярославские приставы взыскали 1,3 млрд с алиментщиков

В Ярославской области в 2024 году судебные приставы взыскали с должников по алиментным платежам 1,3 млрд руб., что на 330 млн руб. больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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Увеличить сумму взыскания помогли регулярные рейды, арест имущества и привлечение должников к ответственности. Так, в прошлом году было возбуждено 658 уголовных дел за умышленную неуплату и составлено больше 1 тыс. протоколов о привлечении к административной ответственности.

«В тройку городов, где проживает наибольшее количество алиментщиков, в 2024 году вошли: Ярославль, Рыбинск и Ростов. В Ярославле же лидером по числу проживающих должников стал Дзержинский район»,— уточнили в пресс-службе.

Алла Чижова