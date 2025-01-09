Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области горят корпуса птицефабрики структуры «Черкизова»

В Горшеченском районе Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО «Куриное царство» (входит в ГК «Черкизово»). По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона уточнил, что пострадавший — 40-летний сотрудник предприятия. Его с ожогами рук экстренно доставляют в областную клиническую больницу в облцентре.

Господин Хинштейн добавил, что распространяемая в различных Telegram-каналах информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ, «пока подтверждения не находит». По предварительным данным, наиболее вероятная версия — возгорание электропроводки.

«Угрозы для населения нет. Держу ситуацию на личном контроле»,— заключил врио губернатора.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...