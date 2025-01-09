В Курской области горят корпуса птицефабрики структуры «Черкизова»

В Горшеченском районе Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО «Куриное царство» (входит в ГК «Черкизово»). По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона уточнил, что пострадавший — 40-летний сотрудник предприятия. Его с ожогами рук экстренно доставляют в областную клиническую больницу в облцентре.

Господин Хинштейн добавил, что распространяемая в различных Telegram-каналах информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ, «пока подтверждения не находит». По предварительным данным, наиболее вероятная версия — возгорание электропроводки.

«Угрозы для населения нет. Держу ситуацию на личном контроле»,— заключил врио губернатора.

Анастасия Колпачева