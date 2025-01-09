В ходе СВО погиб 30-летний штурмовик из Ростовской области

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб штурмовик из Ростовской области Вадим Хахалин. Ему было 30 лет. Об этом сообщает издание «Наша неделя. Пролетарск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Погибший боец — уроженец Пролетарска. В 2022 году он отправился на фронт в качестве добровольца. Вадим Хахалин служил в должности водителя-стрелка штурмовой роты.

По информации издания, в середине декабря 2024 года он отправился на боевое задание, где получил смертельное ранение.

С Вадимом Хахалиным простились 9 января 2025 года в хуторе Наумовский Пролетарского района.

Анна Анисова