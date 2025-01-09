В ходе СВО погиб 30-летний штурмовик из Ростовской области
В зоне специальной военной операции (СВО) погиб штурмовик из Ростовской области Вадим Хахалин. Ему было 30 лет. Об этом сообщает издание «Наша неделя. Пролетарск».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Погибший боец — уроженец Пролетарска. В 2022 году он отправился на фронт в качестве добровольца. Вадим Хахалин служил в должности водителя-стрелка штурмовой роты.
По информации издания, в середине декабря 2024 года он отправился на боевое задание, где получил смертельное ранение.
С Вадимом Хахалиным простились 9 января 2025 года в хуторе Наумовский Пролетарского района.